Украинская пропаганда: Путин пристрелит или отравит Зеленского во время встречи

Игорь Шкапа.  
23.08.2025 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 320
 
Д.Б., Дзен, Украина


Во время личной встречи Владимир Путин может ликвидировать Владимира Зеленского.

Такой сценарий, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Апостроф» в ходе беседы с экс-послом Украины в США Валерием Чалымне не исключил телеведущий, отпетый русофоб Дмитрий Тузов.

Во время личной встречи Владимир Путин может ликвидировать Владимира Зеленского. Такой сценарий, передает корреспондент...

«Наши западные партнеры воспринимают все же Путина как политического лидера Я его воспринимаю, прежде всего, как офицера КГБ, у которого есть свои методы работы с оппонентами. Вы – дипломат, вы знаете эти нюансы. А президента России вообще как-то досматривают перед встречей? Есть ли у него оружие? Может, не оружие, не знаю. Баллончик с синильной кислотой. Я, может быть, сейчас фантазирую, но я думаю, что от профессионального офицера КГБ ожидать можно чего угодно», – заявил Тузов.

Несколько опешивший Чалый сначала сказал, что «это уже за рамками моих аналитических способностей», отметив, что ранее находился рядом с Путиным во время переговоров [и остался жив]. Правда, потом он подчеркнул, что это было до войны, и решил добавить, что ликвидация Зеленского возможна.

«Нет, я такого не то, чтобы не допускаю. В этом мире я все допускаю, потому что такие случаи были на самом деле в истории», – тревожится Чалый.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить