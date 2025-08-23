Украинская пропаганда: Путин пристрелит или отравит Зеленского во время встречи
Во время личной встречи Владимир Путин может ликвидировать Владимира Зеленского.
Такой сценарий, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Апостроф» в ходе беседы с экс-послом Украины в США Валерием Чалымне не исключил телеведущий, отпетый русофоб Дмитрий Тузов.
«Наши западные партнеры воспринимают все же Путина как политического лидера Я его воспринимаю, прежде всего, как офицера КГБ, у которого есть свои методы работы с оппонентами. Вы – дипломат, вы знаете эти нюансы. А президента России вообще как-то досматривают перед встречей? Есть ли у него оружие? Может, не оружие, не знаю. Баллончик с синильной кислотой. Я, может быть, сейчас фантазирую, но я думаю, что от профессионального офицера КГБ ожидать можно чего угодно», – заявил Тузов.
Несколько опешивший Чалый сначала сказал, что «это уже за рамками моих аналитических способностей», отметив, что ранее находился рядом с Путиным во время переговоров [и остался жив]. Правда, потом он подчеркнул, что это было до войны, и решил добавить, что ликвидация Зеленского возможна.
«Нет, я такого не то, чтобы не допускаю. В этом мире я все допускаю, потому что такие случаи были на самом деле в истории», – тревожится Чалый.
