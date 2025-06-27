Украинская антиправославная зараза распространяется по Европе

Максим Столяров.  
27.06.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Украина, Церковь


Гонения на Православие начинает распространяться за пределы Украины, а значит, поставленные цели СВО фактически переводят конфликт в разряд священной войны.

Об этом  на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гонения на Православие начинает распространяться за пределы Украины, а значит, поставленные цели СВО фактически...

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«Подошёл срок уничтожения Православия, прошли эти 9 месяцев, И как и следовало ожидать, в Черновцах это было подавлено силами униатского ивано-франковского ОМОНа, это была демонстративная расправа, задавили, избили священников и мирян.

И одновременно Бессарабская митрополия заявила, что Молдавская церковь МП не имеет отношения к Молдавии, должна быть только румынская церковь. И парламент Эстонии принял правки в закон о запрещении Эстонской церкви МП», – отметил он.

«То есть закон о запрете УПЦ бумерангом пошёл по другим территориям Русской Православной Церкви. Таким образом, уничтожение Православия через Украину поставлено на поток. И поэтому тем более наша победа в СВО является священной победой в священной войне», – сказал Фролов.

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