Украинская антиправославная зараза распространяется по Европе
Гонения на Православие начинает распространяться за пределы Украины, а значит, поставленные цели СВО фактически переводят конфликт в разряд священной войны.
Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Подошёл срок уничтожения Православия, прошли эти 9 месяцев, И как и следовало ожидать, в Черновцах это было подавлено силами униатского ивано-франковского ОМОНа, это была демонстративная расправа, задавили, избили священников и мирян.
И одновременно Бессарабская митрополия заявила, что Молдавская церковь МП не имеет отношения к Молдавии, должна быть только румынская церковь. И парламент Эстонии принял правки в закон о запрещении Эстонской церкви МП», – отметил он.
«То есть закон о запрете УПЦ бумерангом пошёл по другим территориям Русской Православной Церкви. Таким образом, уничтожение Православия через Украину поставлено на поток. И поэтому тем более наша победа в СВО является священной победой в священной войне», – сказал Фролов.
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