Россия «декоммунизировала» железную дорогу Украины – спасением может быть запуск старинных паровозов, однако они давно разворованы.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они начали уничтожать сначала железнодорожные станции, потом все, что питает станции, потом по электровозам. Когда мы вывели тепловозы – и по тепловозам. А дальше что, паровозы вывозить? Как в Гражданскую войну», – сказал Стариков.

Руслан Бортник вспомнил, что когда-то на Украине было много рабочих паровозов как раз на случай войны.

«В советское время, я этому свидетель, в моем родном населенном пункте стояло где-то штук 50 паровозов, которые два раза в год прогоняли и запускали.

Все готовилось для войны, к тому, что электричества не будет, потому что уголь добыть легче, чем дизель или мазут для даже тепловозов, не говоря уже об электричестве», – подчеркнул Бортник.

Но за три десятилетия «незалежности» от наследия СССР почти ничего не осталось.

«Мобилизационной подготовкой до 2014 года занимались, а потом это все было пущено на самотек. Действительно, паровозы входили в ту систему, о которой вы рассказали, и она входила в систему обеспечения.

Но после того как началась акционирование «Укрзализныци», пришли «молодые и перспективные», и всё приватизировали», – жаловался Стариков.

Напомним, накануне заместитель председателя наблюдательного совета «Укрзализныця» «соросёнок» Сергей Лещенко, выступая в Верховной раде, призвал продать часть украинской железной дороги на металлолом, чтобы покрыть убытки.

