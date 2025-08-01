Украина атаковала Таганрог. Россия – Киевщину и побережье

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Десятки украинских дронов атаковали Россию минувшей ночью.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 31.07 до 04.10 мск 1.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сводке.

Больше всего – 31 – дронов зафиксировано над территорией Белгородской области.

Врио главы Ростовской области Юрис Слусарь проинформировал, что в регионе силы ПВО отражали атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах.

«Есть повреждения. В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы. В селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы – трава на площади 100 кв.м. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно потушили огонь», – написал Слусарь.

По его словам, никто из из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, обещана помощь в восстановлении.

Российские паблики, ссылаясь на местных жителей, указывают, что в Таганроге к отражению атаки БПЛА подключались не только системы ПВО, но и боевые вертолеты.

В Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в селе Малобыково Красногвардейского района ранен мирный житель, пострадавший «в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта».

Со стороны России массовых пусков в эту ночь не было, но ряд украинских регионов были под атакой. По словам одного из координатор пророссийского подполья Украины Сергея Лебедева прилет фиксировался в районе Очакова.

«Прилетело на побережье. Скорые мечутся, пожарные. Хорошо бахнуло, но мало, можно добавить», – написал Лебедев.

Кроме того, командование Воздушных сил ВСУ в течение ночи и сегодняшнего утра сообщало о пуске КАБов по примыкающим к линии фронта областям.

Хорошо досталось городу Белая Церковь в Киевской области.

«В ночь на 1 августа русские нанесли серию ударов по Белоцерковскому району. В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий», – сообщили в ГосЧС Украины.

По словам главы Киевской обладминистрации Николая Калашника, в Белоцерковском районе загорелись производственные помещения и частично разрушено админздание одного из предприятий.