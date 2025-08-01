Украина атаковала Таганрог. Россия – Киевщину и побережье

Олег Кравцов.  
01.08.2025 08:52
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Десятки украинских дронов атаковали Россию минувшей ночью.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Десятки украинских дронов атаковали Россию минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает корреспондент...

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«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 31.07 до 04.10 мск 1.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сводке.

Больше всего – 31 – дронов зафиксировано над территорией Белгородской области.

Врио главы Ростовской области Юрис Слусарь проинформировал, что в регионе силы ПВО отражали атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах.

«Есть повреждения. В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы. В селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы – трава на площади 100 кв.м. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно потушили огонь», – написал Слусарь.

По его словам, никто из из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, обещана помощь в восстановлении.

Российские паблики, ссылаясь на местных жителей, указывают, что в Таганроге к отражению атаки БПЛА подключались не только системы ПВО, но и боевые вертолеты.

В Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в селе Малобыково Красногвардейского района ранен мирный житель, пострадавший «в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта».

Со стороны России массовых пусков в эту ночь не было, но ряд украинских регионов были под атакой. По словам одного из координатор пророссийского подполья Украины Сергея Лебедева прилет фиксировался в районе Очакова.

«Прилетело на побережье. Скорые мечутся, пожарные. Хорошо бахнуло, но мало, можно добавить», – написал Лебедев.

Кроме того, командование Воздушных сил ВСУ в течение ночи и сегодняшнего утра сообщало о пуске КАБов по примыкающим к линии фронта областям.

Хорошо досталось городу Белая Церковь в Киевской области.

«В ночь на 1 августа русские нанесли серию ударов по Белоцерковскому району. В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий», – сообщили в ГосЧС Украины.

По словам главы Киевской обладминистрации Николая Калашника, в Белоцерковском районе загорелись производственные помещения и частично разрушено админздание одного из предприятий.

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