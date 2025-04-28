Украина анонсирует волну убийств в России сразу после объявления перемирия

Михаил Рябов.  
28.04.2025 10:32
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политические убийства, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


В случае объявления заморозки боевых действий украинские службы должны активизировать свою деятельность в российском тылу и осуществить целый ряд политических убийств.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае объявления заморозки боевых действий украинские службы должны активизировать свою деятельность в российском...

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Ведущая задала вопрос депутату, как он оценивает случившийся накануне подрыв российского генерала Москалика в Подмосковье.

«Я доволен. Это хорошая работа наших спецслужб. Думаю, если даже мы дойдем до приостановки войны, работа спецслужб только начнется. И вот это направление – ликвидации преступников, который стреляли по мирному населению, запускали ракеты, анализировали, принимали решения, отдавали приказы – это будет основная работа наших спецслужб, разведок наших, службы безопасности, чтобы эти люди понесли наказание, где бы они ни были, чтобы эти люди боялись вообще не то, что выезжать за территорию РФ, но вообще из дома выходить. И это будет задание в ближайшие 10-30 лет», – сказал Костенко.

Он считает, что образцом должны стать действия спецслужб Израиля против организаторов холокоста.

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