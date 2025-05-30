У России есть несколько стратегий по развитию ситуации на Украине – военкор

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Война на истощение Украины с медленным прогрызанием фронта – это не единственная стратегия России. Разработаны несколько сценариев развития событий, которые могут применяться в зависимости от ситуации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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