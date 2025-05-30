У России есть несколько стратегий по развитию ситуации на Украине – военкор
Война на истощение Украины с медленным прогрызанием фронта – это не единственная стратегия России. Разработаны несколько сценариев развития событий, которые могут применяться в зависимости от ситуации.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не думаю, что у нас одна стратегия, как Владимир Владимирович говорил, «курочка по зернышку» – потихоньку двигаться, нет. Я думаю, что есть несколько стратегий в зависимости от развития ситуации, от уровня западной поддержки Украины, в зависимости от уровня их бусификации/мобилизации, от уровня социального напряжения, от уровня внутренних интриг, а они рано или поздно начнутся на Украине, если уже не начались.
Поэтому есть несколько стратегий, в том числе и действий при каком-то каскадном обрушении украинской государственности. Есть, наверное, и трек мирных переговоров», – пояснил Коц.
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