У нас дезертиров больше, чем солдат у польской армии – укро-эксперт

Количество случаев дезертирства на Украине превысило численность регулярной армии Польши.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«250 тысяч дезертиров, – у нас это прикрывается эвфемизмом СОЧ (самовольное оставление части, – авт.), – это, на минуточку больше, чем польская армия по размеру.

Ну, я думаю, к концу года будет около трехсот. Это как раз результат вот такой сомнительной политики, когда вместо «краины мрий» мы получили страну слез.

То есть, когда сотни тысяч погибших, разрушены города, разрушена в хлам экономика, но при этом наши топ-чиновники чувствуют себя великолепно», – злился Золотарев.