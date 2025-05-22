Трамп запросто променяет ненавистную Европу на богатеньких арабов – эксперт

Катя Добрина.  
22.05.2025 16:59
  (Мск) , Севастополь
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Ближний Восток, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение Европы по безусловному 30-дневному перемирию, потому как его и так обвинят в работе на Кремль, а за отказ помочь переформатировать украинскую армию можно получить бонусы на Ближнем Востоке.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение Европы по безусловному 30-дневному перемирию, потому как...

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«Трамп в принципе на каком-то этапе понял, что если он будет и дальше смотреть в сторону Европы, его опять обманут, опять будут обвинять в том, что он агент Кремля. Поэтому сделал упор на то, что нужно заниматься своей страной и по возможности получать дополнительные бонусы с помощью Путина», – отметил он.

В их числе эксперт назвал контакты с арабскими странами, где Трамп заручился поддержкой инвестициями.

«Ездил к арабским шейхам в Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Уровень отношений между лидерами арабских государств и России таков, что перед приездом президента США, конечно, в телефонном режиме обсуждалась политика отношений между Ближним Востоком и Москвой.

Мы нужны Трампу и в отношениях с Ираном, с Китайской народной Республикой, в Латинской Америке. Опять же, есть еще страны БРИКС. Поэтому, я думаю, что мы Трампу предложили достаточно много интересных экономических вариантов. Он, в первую очередь, бизнесмен, а во-вторую – президент. Человек, который заключает сделки, как он любит говорить.

И он прекрасно понимает, что нужно замириться с русскими, потому что русские помогут замириться и с китайцами, и восстановить отношения с арабским миром, которые так бездарно разрушил Байден, оскорбляя лидеров Ближнего Востока», – подытожил Карасев.

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