Трамп запросто променяет ненавистную Европу на богатеньких арабов – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение Европы по безусловному 30-дневному перемирию, потому как его и так обвинят в работе на Кремль, а за отказ помочь переформатировать украинскую армию можно получить бонусы на Ближнем Востоке.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп в принципе на каком-то этапе понял, что если он будет и дальше смотреть в сторону Европы, его опять обманут, опять будут обвинять в том, что он агент Кремля. Поэтому сделал упор на то, что нужно заниматься своей страной и по возможности получать дополнительные бонусы с помощью Путина», – отметил он.

В их числе эксперт назвал контакты с арабскими странами, где Трамп заручился поддержкой инвестициями.