Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин будет манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом, используя «технологии КГБ» во время их встречи, которая должна состояться на следующей неделе.

Об этом бывший разведчик-нелегал, предавший Россию Сергей Жирнов заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина боится, что во время встречи Трампа и Путина произойдет что-то, что абсолютно не удовлетворит Украину. Что Трамп примет решение по Украине без украинского присутствия. На самом деле Путин очень силен в этом. Трампом легко манипулировать в соответствии с техникой КГБ, потому что он эгоистичен, самовлюблен, ему нравится, когда ему дают в масть. Путин действительно умеет выполнять это упражнение, что делает эту встречу очень-очень опасной», – сказал Жирнов.

Он считает, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф также подвергся манипуляциям Кремля во время своего визита в Москву. Его привезли на машине ФСО, потом три часа показывали парк Зарядье.