Трамп понял, что договориться с бандеровцами не получится – Ширяев

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Президент США Дональд Трамп понял, что найти компромисс с бандеровцами не удастся, и решил не вмешиваться в конфликт, позволив Украине «самой победить».

Об этом на канале «RTVI» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп тут на днях сказал, что сравнил Россию и Украину с дерущимися детьми, которых, возможно, пока не надо разнимать. Он сказал, пусть подерутся. Что вы об этом думаете?», – спросила ведущая.

«Это означает, что он понял в процессе переговоров, что цели сторон таковы, что совместить их в рамках компромисса, компромиссного договора об окончании боевых действий, невозможно. Они дерутся, потому что у них противоположные цели настолько, и они уверены еще в своей победе, что надо дать время, люфт, чтобы кто-то из них понял, что он не выиграет или понял окончательно, что он проигрывает уже все», – сказал Ширяев.

«И Трамп решил такое время дать, чтобы они просто поняли, что это бесполезно. То есть стороны более оптимистично смотрят на исход своей борьбы, каждая из них, чем Трамп. А Трамп смотрит с горы и видит, что, значит, эта схватка бесполезна», – рассуждал эксперт.

Также он напомнил, что Россия имеет явное преимущество на поле боя. И ситуация для неё улучшается.