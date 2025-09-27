Сырский жертвует Южным фронтом ради Покровска

Максим Столяров.  
27.09.2025 17:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 278
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Украинское командование постоянно забрасывает под Красноармейск (Покровск) огромные резервы, закрыв глаза на происходящее на юго-западе.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если стратегически оценивать происходящее на фронте в 1,5 тыс.км, то не отпускает ощущение, что Сырский сознательно жертвует территориями на юге Донецкой области, в Запорожской области, Днепропетровской, поскольку все силы сосредоточил в районе Покровска и Мирнограда.

Там [юго-запад] у него нет резервов, чтобы остановить это наступление, и он просто закрывает на это глаза. Там очень неспешное наступление, но оно неукоснительное. Там, видимо, ничего сделать не могут.

[Между Покровском и Константиновкой всё замерло] – не замерло, а войска пребывают в бесконечных напряжённых боях. Но одновременно ничего не могут противопоставить друг другу, никакого перелома не достигается. Но самые напряжённые бои действительно идут там. Туда украинское командование собрало все резервы и постоянно подпитывает этот район новыми резервами, уж где они там их добывают. …», – рассуждал Ширяев.

