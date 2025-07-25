«СВО сплотила русских» – британец-русофоб побывал в России и был шокирован
Запад добился ровно противоположного результата, чем тот, к которому изначально стремился, развязывая конфликт: в России патриотизм и моральный подъём, на Украине – бусификация и ненависть к Зеленскому.
Об этом говорили участники эфира на канале британского политика Джорджа Галлоуэя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ирландский политический обозреватель Патрик Уолш рассказал о своём друге-британце, который пару недель назад побывал в Санкт-Петербурге.
«Он сказал, что Россия была такой же, как 10 и 15 лет назад, что это очень патриотичное государство, повсюду висят плакаты об армии и вооружённых силах. Люди стали патриотичные, сказал он, они очень поддерживают армию. Его очень удивила поддержка, которую простые россияне оказывают СВО, это действительно сплотило Россию.
Я имею в виду, что это привело к прямо противоположному результату, чем тот, которого хотел Запад в начале махинаций. Это его мнение. И он ни в коем случае не пророссийский, он даже немного антироссийский, у него стандартный британский взгляд. Так что он был очень удивлён», – рассказал Уолш.
В свою очередь, британский журналист Уоррен Торнтон указал на уровень популярности российского президента.
«Даже западные социологи говорят, что у Путина рейтинг одобрения 85%. И Патрик совершенно прав, его считают не только политическим, но и духовным лидером, его очень любят в России. Они считают его единственным взрослым в комнате, когда дело дошло до этой войны.
А Зеленского считают идиотом. Конечно, у вас может быть много мейнстримных СМИ, которые будут его поддерживать, но он совсем не популярен на Украине. Когда вы заталкиваете людей в фургоны, чтобы отправить их на передовую, вы не будете популярны как лидер», – заметил британец.
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