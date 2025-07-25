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Запад добился ровно противоположного результата, чем тот, к которому изначально стремился, развязывая конфликт: в России патриотизм и моральный подъём, на Украине – бусификация и ненависть к Зеленскому.

Об этом говорили участники эфира на канале британского политика Джорджа Галлоуэя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ирландский политический обозреватель Патрик Уолш рассказал о своём друге-британце, который пару недель назад побывал в Санкт-Петербурге.

«Он сказал, что Россия была такой же, как 10 и 15 лет назад, что это очень патриотичное государство, повсюду висят плакаты об армии и вооружённых силах. Люди стали патриотичные, сказал он, они очень поддерживают армию. Его очень удивила поддержка, которую простые россияне оказывают СВО, это действительно сплотило Россию. Я имею в виду, что это привело к прямо противоположному результату, чем тот, которого хотел Запад в начале махинаций. Это его мнение. И он ни в коем случае не пророссийский, он даже немного антироссийский, у него стандартный британский взгляд. Так что он был очень удивлён», – рассказал Уолш.

В свою очередь, британский журналист Уоррен Торнтон указал на уровень популярности российского президента.