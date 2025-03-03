Страны НАТО готовятся к войне с Россией – экс-офицер СБУ

Иностранные спецслужбы на Украине получают опыт войны с Россией, чтобы подготовиться к масштабным боевым действиям.

Об этом в эфире канала «NewsBy» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как они приезжали учить украинскую армию, так потом они осознали, что украинская армия может их научить многому. В 17-м году поляки направили офицеров именно войсковой разведки, то есть это не спецназ, не агентурные сотрудники. Это разведвзвод, разведрота такого уровня, они направили их в АТО для того, чтобы перенимать опыт ведения классической войны с линией фронта, с окопами, с колючими проволоками и с сопоставимым уровнем технологического развития вооружений.

Потому что никто в мире тогда такого опыта не имел. И поляки направляли своих офицеров в войсковую разведку, чтобы они перенимали опыт украинских коллег… Эти люди едут на Украину воевать для того, чтобы получить опыт противодействия российской армии. Они всерьез рассматривают войну с Россией как что-то реальное. И им нужны люди, которые знают, как воюет российская армия. Вот эти люди, они едут, это кадровые военные, которые действительно потом возвращаются к себе во Францию, Германию, Польшу или США и передают там свой опыт», – заявил Полозов.