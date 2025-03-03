Страны НАТО готовятся к войне с Россией – экс-офицер СБУ

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 08:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 941
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Иностранные спецслужбы на Украине получают опыт войны с Россией, чтобы подготовиться к масштабным боевым действиям.

Об этом в эфире канала «NewsBy» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Иностранные спецслужбы на Украине получают опыт войны с Россией, чтобы подготовиться к масштабным боевым...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Как они приезжали учить украинскую армию, так потом они осознали, что украинская армия может их научить многому. В 17-м году поляки направили офицеров именно войсковой разведки, то есть это не спецназ, не агентурные сотрудники. Это разведвзвод, разведрота такого уровня, они направили их в АТО для того, чтобы перенимать опыт ведения классической войны с линией фронта, с окопами, с колючими проволоками и с сопоставимым уровнем технологического развития вооружений.

Потому что никто в мире тогда такого опыта не имел. И поляки направляли своих офицеров в войсковую разведку, чтобы они перенимали опыт украинских коллег… Эти люди едут на Украину воевать для того, чтобы получить опыт противодействия российской армии. Они всерьез рассматривают войну с Россией как что-то реальное. И им нужны люди, которые знают, как воюет российская армия. Вот эти люди, они едут, это кадровые военные, которые действительно потом возвращаются к себе во Францию, Германию, Польшу или США и передают там свой опыт», – заявил Полозов.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить