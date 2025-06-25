США хотят устроить в Иране вторую Ливию

Анатолий Лапин.  
25.06.2025 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Иран, Политика, Россия, США


Истинной целью израильских и американских ударов по Ирану была не его ядерная программа, а попытка расшатать правящий режим, чтобы пустить страну по пути постоянной нестабильности, как это было сделано с Ливией.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Истинной целью израильских и американских ударов по Ирану была не его ядерная программа, а...

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«Насколько я знаю, мы не уничтожили ядерную программу. Насколько я знаю, это неправда. И то же самое с их ракетными возможностями. И это не дает ответа на вопрос, какова была главная цель. Это была не ядерная программа. Честно говоря, я не думаю, что ядерное оружие было главной причиной. Я думаю, что это было похоже на «оружие массового уничтожения» Саддама Хусейна. Это предлог для смены режима.

Они надеются, и я не думаю что это реалистично, что более мягкие, если можно так выразиться примирительные элементы в Тегеране, окружение президента, скажут: «Смотрите, теперь у нас есть реальный шанс договориться с американцами и избавиться от санкций, если мы выполним их условия».

Ну как я уже сказал, это путь к Ливии, и мы знаем, чем это закончилось для полковника Каддафи Я не думаю, что иранцы пойдут по этому пути, и поэтому я считаю, что эта 12-дневная война не закончится. Я думаю, что она будет продолжаться. Каким бы ни было перемирие, оно скоро закончится, и я думаю, что мы будем вовлечены в это больше, чем хотелось бы большинству американцев», – заявил Джатрас.

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