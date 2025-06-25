США хотят устроить в Иране вторую Ливию

Истинной целью израильских и американских ударов по Ирану была не его ядерная программа, а попытка расшатать правящий режим, чтобы пустить страну по пути постоянной нестабильности, как это было сделано с Ливией.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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