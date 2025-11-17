На украинском фронте гибнут тысячи солдат регулярных армий НАТО. Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил отставной офицер американской армии, военный аналитик Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Крапивника, европейские лидеры так стремятся отправить войска на Украину, потому что больше уже не могут скрывать неофициальные потери.

«НАТО уже существует, неофициально, но все же существует (на фронте, – авт.). Опросы говорят, что погибло около десяти тысяч человек.

Когда я был там в первый раз, я сказал, что это польские регулярные части. Они везут наемников, верно? Но вы же понимаете, когда целые батальоны вдруг уходят, я говорю с парнями, и они рассказывают, что все они в одинаковой форме, с одинаковыми нашивками. Это явно одно подразделение, это не кучка людей, которые пришли туда в разной форме и были брошены в бой.

Две тысячи финнов внезапно ушли из финской армии и исчезли. Да, они исчезли, они отправились воевать, их отправили туда. У них есть ротация, боевой опыт.

Кстати, это одна из причин, почему Макрон так стремится попасть на Украину. Ему нужно объяснить, почему на передовой гибнут сотни французов. И это несколько раз всплывало во французской политике, и это было большой проблемой, но он это замял.

Но если он сможет отправить туда французскую армию, даже Иностранный легион, они понесут большие потери, а другие потери можно будет просто скрыть», – заявил Крапивник.