Штаты сделали ставку на украинских силовиков, а не Зеленского – киевский политтехнолог

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


США дали понять представителям украинского силового блока, что готовы сотрудничать с ними, а не с Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США дали понять представителям украинского силового блока, что готовы сотрудничать с ними, а не...

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«Тут роль американцев супер важна. Что важно для силового блока? Важно, чтобы они чувствовали себя уважаемыми, обществом, влиятельными. А что такое для силового блока уважаемые и влиятельные? Это те, кто на нас держится в безопасности. А если у нас куча оружия, и мы герои, которые сдерживают врага, поэтому у американцев на силовой блок есть точно влияние, что, ребята, пока у вас Зеленский, главнокомандующий, вы ни фига не получите.

А если начнётся смена элит, мы на вас надеемся, и поэтому будем сотрудничать. Это очень важный аргумент для таких как Буданов, для военных, причём это могут быть не просто там сырские, это могут быть наиболее эффективные командиры бригад, которые сейчас в корпуса превращаются, там, «Третья штурмовая», «Хартия», бренды…

Грубо говоря, смотри, если мы увидим сигнал, что армия поддерживает Юлю, это будет очень мощный сигнал. Если там будет энное количество командиров, которые говорят «мы приветствуем это». Им даже никуда ходить не надо, они останутся на фронте. Важен сигнал поддержки. И общество поддержит, а без них нет», – заявил Гайдай.

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