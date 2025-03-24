США дали понять представителям украинского силового блока, что готовы сотрудничать с ними, а не с Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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