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Западные СМИ активно комментируют российско-американскую встречу в Эр-Рийяде. Так, New York Times считает, что эти переговоры могут стать сигналом к изменению курса США.

Газета указывает, что это стало резким отходом от прежней американской политики, направленной на дипломатическое давление на Москву, теперь Вашингтон демонстрирует готовность к взаимодействию. с ней

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«Дональд Трамп находится в процессе осуществления одного из самых впечатляющих поворотов в американской внешней политике за последние несколько поколений, поворота на 180 градусов, который заставит друзей и врагов кардинально перестроиться», – пишет газета.

«Поворот Трампа в сторону путинской России перечеркивает политику США, какой она была на протяжении многих поколений», – указывает автор статьи —многолетний главный корреспондент Белого дома, бывший шеф московского бюро и автор книг о Трампе и Путине Питер Бейкер.

Издание также обращает внимание на экономический аспект переговоров, отмечая, что Россия акцентировала внимание на потенциальных выгодах для американского бизнеса, включая энергетический сектор.

«Уже более 10 лет Запад снова противостоит Востоку в том, что многие называют новой холодной войной. Но с возвращением к власти президента Трампа создается впечатление, что Америка может перейти на другую сторону. Даже когда во вторник американские и российские переговорщики впервые после начала полномасштабного конфликта сели за стол переговоров, Трамп дал понять — он готов отказаться от союзников Америки, чтобы объединиться с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в статье.

По мнению Трампа, Россия не несет ответственности за конфликт, опустошивший ее соседа. Вместо этого он считает, что виновата Украина. Слушая во вторник беседу Трампа с журналистами, вы услышали версию реальности, которая уж точно никогда не прозвучала бы из уст любого другого американского президента любой партии, считает автор материала.

По мнению Трампа, украинские лидеры сами виноваты в происходящем, поскольку не согласились сдать территорию, и поэтому, как он считает, они не заслуживают места за столом мирных переговоров, которые он только что начал с Путиным.

«Вам не следовало этого начинать», — сказал Трамп, имея в виду украинских лидеров. «Сейчас у вас есть руководство, которое позволило развязать войну, которой вообще не должно было быть». И напротив, Трамп не произнес ни слова упрека в адрес Путина или России.