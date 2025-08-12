«Рожки на 10 километров»: Арестович о неизбежности новых прорывов фронта
В районе Доброполья российской армии удалось прорвать фронт.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (внесен РФ в список экстремистов).
«Это не обвал фронта, – не согласился с ведущим Арестович. – Это прорыв фронта. Обвал фронта, когда таких прорывов, например, четыре в разных местах. Тогда можем сказать, что фронт начал валиться. И если эти прорывы не удастся купировать. Пока таких прорывов один, если будет еще два-три, то можем сказать, что фронт начал сыпаться».
Тем не менее, он считает, что это очень тревожный сигнал. Сославшись на одного из военных, экс-советник ОП заметил, что сейчас самовольно оставивших части (СОЧ) в ВСУ больше, чем находящихся на фронте.
«Проблема Украины – живая сила. Не вооружение, дроны, финансирование, а живая сила. Ее в принципе меньше, потому что она так комплектуется, что разбегается. И в этой ситуации прорывы на фронте неизбежны», – добавил гость Шелеста.
По его словам, при таком количестве людей даже при гениальных полководцах и самых стойких солдатах «фронт все равно бы сыпался».
«Поэтому эти рожки, которые нарисовали [на карте] – это могут быть первые, сразу на десяток километров, но далеко не последние», – говорит бывший чиновник.
Что касается Покровска (Красноармейска), он не верит, что его удастся удержать
«На многих позициях пехотинец находится по 100, 150 дней безвылазно. Это за пределами человеческих возможностей».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: