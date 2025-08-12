«Рожки на 10 километров»: Арестович о неизбежности новых прорывов фронта

Игорь Шкапа.  
12.08.2025 13:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 380
 
Война, Дзен, Украина


В районе Доброполья российской армии удалось прорвать фронт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (внесен РФ в список экстремистов).

В районе Доброполья российской армии удалось прорвать фронт. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в...

«Это не обвал фронта, – не согласился с ведущим Арестович. – Это прорыв фронта. Обвал фронта, когда таких прорывов, например, четыре в разных местах. Тогда можем сказать, что фронт начал валиться. И если эти прорывы не удастся купировать. Пока таких прорывов один, если будет еще два-три, то можем сказать, что фронт начал сыпаться».

Тем не менее, он считает, что это очень тревожный сигнал. Сославшись на одного из военных, экс-советник ОП заметил, что сейчас самовольно оставивших части (СОЧ) в ВСУ больше, чем находящихся на фронте.

«Проблема Украины – живая сила. Не вооружение, дроны, финансирование, а живая сила. Ее в принципе меньше, потому что она так комплектуется, что разбегается. И в этой ситуации прорывы на фронте неизбежны», – добавил гость Шелеста.

По его словам, при таком количестве людей даже при гениальных полководцах и самых стойких солдатах «фронт все равно бы сыпался».

«Поэтому эти рожки, которые нарисовали [на карте] – это могут быть первые, сразу на десяток километров, но далеко не последние», – говорит бывший чиновник.

Что касается Покровска (Красноармейска), он не верит, что его удастся удержать

«На многих позициях пехотинец находится по 100, 150 дней безвылазно. Это за пределами человеческих возможностей».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить