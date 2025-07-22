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Доходы российского бюджета от продажи углеводородов растут, несмотря на то, что физические объемы экспорта падают.

Об этом доктор экономических наук Сергей Ануреев заявил в интервью «День-ТВ», заявил в интервью «День ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СМИ обычно не обращают внимания, что у нас растет экспорт нефтепродуктов. Бензина, например. У нас растет экспорт сжиженного газа. Получается такая коллизия. Если пересчитать на тонны все виды нашего экспортного топлива (нефть, нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ), то в 2024 году мы поставили ровно столько же, как в 2004 году. Или на 7% меньше, чем в 2021 году. Но выручки получили на 8% больше при меньших физических объемах. Потому что мы продаем более дорогие продукты глубокой переработки», – сказал Ануреев.

Он напомнил, что в бюджет этого года заложена цена на нефть в 57 долларов за баррель, а российской экономике удавалось успешно пережить падение цен до 42 долларов.