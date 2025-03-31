Россия еще не начала играть, а у нас уже заканчиваются козыри – экс-глава МИД Украины

Анатолий Лапин.  
31.03.2025 23:57
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Исходя из известных результатов переговоров о перемирии, складывается впечатление, что Россия еще не начала выкладывать на стол свои карты, а у Украины уже заканчиваются козыри.

Об этом в эфире видеоблога Liga.net заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исходя из известных результатов переговоров о перемирии, складывается впечатление, что Россия еще не начала...

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«Что сейчас предлагается на переговорах. Смотрите, насколько простые примитивные вещи. Например, прекращение агрессии в Черном море. Это не потому, что Россия настолько позитивна, готова бросить какие-то свои предложения на стол переговоров. Нет, это потому, что украинцы загнали их в Новороссийск, что очень неудобная база с самого начала была. Это потому, что это очень легко предложить.

На самом деле, Россия даже не начала еще выбрасывать козыри на стол. А у меня уже такое впечатление, что наши козыри понемногу заканчиваются. Здесь единственное, что появляется, – это помощь наших западных партнеров», – утверждал он.

«Слава Богу, у нас еще есть этот козырь, который мы постепенно вытаскиваем вместе с французами, вместе с британцами, дай Бог, чтобы с немцами. И мне кажется, что наша стратегия для всех переговоров должна выглядеть на этом этапе очень просто: чем быстрее мы согласимся на что-то, тем будет хуже эта договоренность», – рассуждал Пристайко.

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