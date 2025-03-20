Российские фронтовики не простят украденную победу и новый «Минск» – Сивков

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 17:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Участники СВО могут не простить власти, если у них украдут победу и подпишут очередной «Минский договор».

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участники СВО могут не простить власти, если у них украдут победу и подпишут очередной...

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«Если начнутся переговоры, которые закончатся тем, что вот эта нынешняя Украина, нацистская, останется до зубов вооруженная, смею вас заверить, фронтовики придут сюда, в Россию. И тех, кто эти переговоры осуществлял, скорее всего уничтожат. И, скорее всего, сметут власть.

Потому что это будет воспринято фронтовиками и всей активной частью российского населения как акт измены. И что это, по сути дела, похищение победы. Мы могли разгромить, а у нас победу похитили – вот, как это будет воспринято.

Да, вспомнят все сразу, как входили в города без сопротивления, как Зеленский раздавал автоматы населению, поскольку войск в Киеве не было, А если бы наши туда вошли, в Киев, то там некому было бы сопротивляться.

Когда говорят, ах, как взять миллионный город? Да никак, войти войсками, и все, он будет взят… И вот в этих условиях все фронтовики хорошо вспомнят жест доброй воли. И тогда этот жест доброй воли, который объективно может быть был и необходим, будет воспринят однозначно негативно», – утверждает он.

«Если война закончится таким образом, что будет всё воспринято как военно-политическое поражение России, если это будет внутри России воспринято как похищение победы, когда победу украли. А кто украл? Сразу, естественно, вопросы встанут. У фронтовиков сразу встанут вопросы, например, как получилось, что в ходе СВО очень многие члены списка «Форбс» от России резко увеличили свое богатство.

И когда мы говорим о переговорах, то переговоры должны быть только с позиции силы, с позиции обеспечения победы нашей страны, чтобы победу не украли. А победой может быть то, что сказал президент.

Новый «Минск-3» действующая власть может не пережить – вот это мы должны хорошо понимать. Я категорически не хочу этого. Поэтому обращаюсь еще раз, пользуюсь случаем, не допустить «Минска-3». Разговор о том, что нас обманули, уже не пройдет», – заключил Сивков.

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