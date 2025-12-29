Российская армия – в 15 километрах от Запорожья. Путин: Продолжить наступление и освободить!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские войска находятся в 20 км от Сум и в 15 км от Запорожья.

Такие сведения были озвучены на совещании Владимира Путина с руководством Минобороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По Сумской области полоса безопасности составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту. При этом до областного центра передовым подразделением осталось менее 20 километров», – сказал командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров.

А командующий ВДВ генерал Михаил Теплинский уточнил:

«Продолжаются наступления в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожье».

Президент ответил Теплинскому:

«В ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой «Восток» по освобождению Запорожья».

Обозреватель Юрий Баранчик считает, что совещание с военными – новый сигнал Дональду Трампу.