Российская армия – в 15 километрах от Запорожья. Путин: Продолжить наступление и освободить!

Максим Столяров.  
29.12.2025 17:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 799
 
Сюжет дня


Российские войска находятся в 20 км от Сум и в 15 км от Запорожья.

Такие сведения были озвучены на совещании Владимира Путина с руководством Минобороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По Сумской области полоса безопасности составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту. При этом до областного центра передовым подразделением осталось менее 20 километров», – сказал командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров.

А командующий ВДВ генерал Михаил Теплинский уточнил:

«Продолжаются наступления в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожье».

Президент ответил Теплинскому:

«В ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой «Восток» по освобождению Запорожья».

Обозреватель Юрий Баранчик считает, что совещание с военными – новый сигнал Дональду Трампу.

«Демонстративные военные доклады и жёсткая риторика — Кремль исходит из того, что время пока не работает против него, а, значит, расширять рамку компромисса нет причин. Важно понимать: Россия сейчас не закрывает дверь для сделки. Она сознательно удерживает её узкой, сигнализируя США: если вы хотите результат, давление должно идти не на Москву. Это стратегия «цены времени» — каждое промедление делает условия хуже не автоматически, а потому, что альтернативы для Кремля пока выглядят менее привлекательными, чем продолжение войны».

