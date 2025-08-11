РФ в авангарде антиамериканского блока самых больших по населению стран – русофоб Портников осадил иноагента Киселёва
Россия не пойдет на перемирие, поскольку ее армия ведет наступление, а на международной арене у Москвы появились дополнительные козыри.
Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России телеведущего-либерала Евгения Киселева (иноагент) заявил киевский обозреватель, антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Киселев заметил, что слышал версию, согласно которой, Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом предложит воздушное перемирие на 30 дней, затем будет полное прекращение огня, после чего начнутся реальные переговоры о полномасштабном мире.
Портников выразил недоумение:
«В чем смысл идеи для Путина?».
Он заметил, что ВС РФ наступают, уничтожают инфраструктуру Украины, а Трамп не может санкциями повлиять на экономическую ситуацию в России.
«Мы видим, что в Пекине и Нью-Дели полны решимости не только покупать российскую нефть, но и повышать отношения между собой. Мы видели это по тому, я бы сказал, триалогу, который происходит между Путиным, Моди и Си Цзиньпином. Путин летит в Нью-Дели, Моди впервые за семь лет – в Пекин», – сказал Портников.
По его словам, появляется «шанс создания серьезного антиамериканского блока самых густонаселенных стран мира».
«И Россия в этом блоке может быть не главным участником, но главным бойцом, страной, сокрушающей западные позиции, западного оружия в прямом военном столкновении, чего не может себе позволить ни Китай, ни Индия. Зачем Путину в этой ситуации вообще выполнять пожелания Трампа», – уверен Портников.
