РФ в авангарде антиамериканского блока самых больших по населению стран – русофоб Портников осадил иноагента Киселёва

Россия не пойдет на перемирие, поскольку ее армия ведет наступление, а на международной арене у Москвы появились дополнительные козыри.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России телеведущего-либерала Евгения Киселева (иноагент) заявил киевский обозреватель, антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киселев заметил, что слышал версию, согласно которой, Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом предложит воздушное перемирие на 30 дней, затем будет полное прекращение огня, после чего начнутся реальные переговоры о полномасштабном мире.

Портников выразил недоумение:

«В чем смысл идеи для Путина?».

Он заметил, что ВС РФ наступают, уничтожают инфраструктуру Украины, а Трамп не может санкциями повлиять на экономическую ситуацию в России.

«Мы видим, что в Пекине и Нью-Дели полны решимости не только покупать российскую нефть, но и повышать отношения между собой. Мы видели это по тому, я бы сказал, триалогу, который происходит между Путиным, Моди и Си Цзиньпином. Путин летит в Нью-Дели, Моди впервые за семь лет – в Пекин», – сказал Портников.

По его словам, появляется «шанс создания серьезного антиамериканского блока самых густонаселенных стран мира».