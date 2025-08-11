Решительная победа России в войне на истощение позволит ей влиять на Европу – гей-бандеровец Портников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Китае якобы опасаются, что победа России на Украине выведет ее на новый уровень политического могущества.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России телеведущего-либерала Евгения Киселева (иноагент) заявил киевский обозреватель, антироссийский пропагандист и отгрытый гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киселев попросил прокомментировать версию, что КНР в действительности заинтересована в продолжении войны на Украине, чтобы РФ становилась все более зависимой от Пекина.

«Да, Китай может стремиться к продолжению этой войны, которая ослабляет всех практически. Об Украине китайцы думают в последнюю очередь», – согласился Портников.

При этом он считает, что у Китая есть опасения относительно исхода войны, поскольку Россия может серьезно усилиться.