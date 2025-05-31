Путин скоро может потребовать Одессу и Полтаву – экс-аналитик ЦРУ

Если Украина продолжит упираться, требования России на переговорах могут значительно возрасти.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин выдвинул ряд условий для переговоров. Первое – Украина должна покинуть все территории России и прекратить нападать на нее. Второе – Украина должна держаться подальше от НАТО. И фактически сама НАТО должна заявить, что больше не будет продвигаться на восток, особенно в Молдавию или Грузию. Права русскоязычных на Украине должны быть защищены и уважаемы», – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что требования России будут только ужесточатся.

«Вы знаете, он выдвинул эти требования еще 14 июня и ни на йоту от них не отступил. Ну, вообще-то я ошибся. Он начинает отступать, только это не отступление. Он расширяет свои требования. Вместо того, чтобы требовать от Украины освободить Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон, он, вероятно, добавит Николаев, Одессу, а может быть Полтаву. Он будет продолжать добавлять, не отступая.

У Запада нет никакого влияния на Путина. Путин и русские сыты по горло. Они достигли своего предела в отношениях с Западом. Их больше не обманешь и не заставишь пойти на переговоры», – подытожил аналитик.