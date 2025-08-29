«Путин презирает Зеленского, но ликвидировать не будет», – французский журналист

Максим Столяров.  
29.08.2025 23:31
У России есть все технические возможности ликвидировать просроченного киевского диктатора Владимира Зеленского.

Об этом в эфире «Radio Courtoisie» заявил французский журналист Шарль д’Анжу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские никогда не пытались устранить Зеленского, никогда не бомбили президентский дворец, они вполне бы могли это сделать. Они считают, что символически это было бы слишком. Они этого не сделали, в отличие от украинцев, которые направляли на Кремль беспилотник, который врезался в одну из башен. Русские никогда не демонстрировали, что хотят устранить Зеленского в его президентской резиденции в Киеве», – сказал д’Анжу.

Ведущая предположила, что это «из-за страха возмездия со стороны западного лагеря».

«Нет, я думаю, скорее, это символично, что-то в этом роде. Несмотря на то, что Путин не хочет разговаривать с Зеленским, которого он презирает и которого считает совсем не на своём уровне. У русских есть практика, они такое не одобряют. Это не тот образ, который Путин хотел бы создать для России – у сведения счетов на местах есть определённые символические границы, которые нельзя переступать.

Технически они могли бы это сделать, проблем нет. Они, безусловно, знают, где находится Зеленский, они следят за ним во время некоторых его поездок на фронт или за границу. Вполне можно попытаться поразить Зеленского баллистической ракетой или беспилотником. Вот и всё», – ответил журналист.

