Путин не отказался ни от одного из своих требований, – американский генерал

Анатолий Лапин.  
19.08.2025 12:46
  (Мск) , Киев
Владимир Путин не отказался ни от одного из требований России по СВО, озвученных ранее – договоренности по Украине далеки от согласования.

Об этом в эфире Fox News заявил отставной американский генерал, экс-замначальника штаба Сухопутных войск США Джек Кин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«От чего он отказался? Ни от чего, ни от одной вещи. Он говорит, что гарантии безопасности были бы разумными, но ничего конкретного по этому поводу нет. У него уже есть представитель, который заявил, что «мы никогда не согласимся на ввод международных войск в Украину». Так что Путин уже отвергает эту идею. Так что впереди много работы.

Но, послушайте, мы не должны недооценивать европейских лидеров, Зеленского и Президента, которые вместе работают над этим, чтобы заключить сделку с Путиным на трехсторонней встрече. Они наверняка пойдут туда с уверенностью в своих силах, и посмотрим, что из этого выйдет. Мы знаем, кто такой Путин. Скорее всего, он ни на что не согласится сразу. Он согласится их изучить это, посмотреть, затянуть, отвлечь другими вопросами, затянуть переговоры», – заявил Кейн.

