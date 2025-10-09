Путин – Алиеву: Причиной трагедии с самолётом стали украинские дроны

Владимир Путин сегодня впервые за время резкого охлаждения отношений с Баку провел переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Это произошло в Таджикистане, куда прибыл российский лидер. До этого Путин и Алиев лишь раз обменивались сдержанным рукопожатием во время сентябрьских торжеств в Китае.

Считается, что поводом для нынешнего российско-азербайджанского кризиса, который сопровождался арестами граждан РФ и публичными издевательствами над ними, стала авиакатастрофа самолёта, летевшего по маршруту Баку – Грозный, произошедшая в конце 2024 года. Путин сегодня подробно изложил хронологию трагедии. Причиной стала атака запущенных Украиной дронов. Нет сомнений, что властям Азербайджана об этом было известно и раньше. Однако вместо этого Баку продолжал хамский накат на Россию.

Вот что сказал Путин Алиеву:

«Следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолёт – если бы это произошло, он рухнул бы на месте, – а взорвались – может быть, это была самоликвидация – в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чём он и передал российским диспетчерам, и это всё зафиксировано в так называемых «чёрных ящиках». Также ему было предложено – и это тоже в «чёрных ящиках» есть, хорошо слышно – совершить посадку в Махачкале, но он принял решение возвратиться в аэропорт базирования, а потом в Казахстан. Тем не менее факт остаётся фактом».

Путин добавил, что Россия готова выплатить компенсации родственникам погибших и приносит соболезнования. Далее он выразил надежду не просто на восстановление связей с Баку, а в «духе союзничества».

Алиев в ответ поблагодарил Путина за контроль над ходом расследования ЧП, назвал народ России «дружественным» и сообщил, что, несмотря на пикировки в последние месяцы, у двух стран «нигде не было никакого замедления или же отката».