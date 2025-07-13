«Глаз за глаз. Скажите спасибо, что не убили», – в Азербайджане гордятся арестами россиян

Елена Острякова.  
13.07.2025 17:56
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, Политические репрессии, Россия, Русофобия


Азербайджан – единственная страна мира, которая позволила себе так унизительно задерживать российских граждан.

Об этом азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде с гордостью заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «ОбозUA», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджан – единственная страна мира, которая позволила себе так унизительно задерживать российских граждан. Об...

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«Мы ответили зеркально. Мы ответили симметричным ответом. Я думаю, ни в одной стороне мира так россиян еще не задерживали. Мы ответили зеркально, но при этом убийств не было. Мы не настолько дикие люди, чтобы убивать людей в наручниках и пытать их. Но силовое задержание было. Глаз за глаз, как говорится», – сказал Рустамзаде.

Он считает, что ухудшение отношений России и Азербайджана началось не с ареста подозреваемых членов ОПГ в Екатеринбурге, а раньше – после карабахской войны, когда Россия якобы пыталась ограничить Азербайджан.

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