«Пусть Россия знает!»: американское ТЯО едет в Британию

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Отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон Гордон приветствует решение президента США Дональда Трампа разместить тактическое ядерное оружие в Великобритании.

Об этом он заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему мнению, существует небольшой дисбаланс в ядерных возможностях, потому что у европейских стран НАТО, у Великобритании и Франции, нет такого количества ядерного оружия, как у России. И мы знаем, что русские постоянно угрожают нападением. Я думаю, это очень сильный сигнал о том, что, во-первых, Великобритания готова принять американское ядерное оружие на своей территории. Во-вторых, Америка готова разместить его там, потому что это означает, что любая агрессия, любая ядерная атака со стороны России, может быть быстро пресечена американским тактическим ядерным оружием», – сказал де Бреттон Гордон.

По его информации, Великобритания также закупит у США истребители-невидимки Ф-35, чтобы тоже иметь тактический ядерный потенциал.

Он анонсировал «еще несколько решений» в военной сфере, но при этом исключил отправку регулярных британских войск на Украину, разве что «силы НАТО могут быть использованы для защиты некоторых гражданских объектов и некоторых городов Украины».