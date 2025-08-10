Признают даже иноагенты: Пашинян сдал США территорию для шпионажа против Ирана и обрёк Армению на потерю новых земель

Михаил Рябов.  
10.08.2025 13:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 580
 
Азербайджан, Армения, Дзен, Иран, Политика, Россия, США


Подписанные в США Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым документы обеспечивают появление шпионской американской базы у границ Ирана, но при этом абсолютно не гарантируют, что Армения не потеряет новые территории.

На это обратил внимание радиоведущий-иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Суверенитет над Зангезурским коридором сохраняется у Армении, но оператором являются частные военные компании США. Зуб даю, там будут базы, там будут радары, там будет радиоэлектронная разведка. Зуб даю, да», – сказал Венедиктов.

Он считает, что подписанный в США документ – не мирный договор, а лишь декларация, поскольку Армения и Азербайджан до сих пор не определили границу. Более того, Баку требует от Еревана изменения Конституции.

«Это изменение конституции  Армении. Дело в том, что в преамбуле Конституции идёт отнесение к праву нации на самоопределении вплоть до отделения, который, в свою очередь, – к декларации 1990 года, где упоминается Карабах», – утверждает Венедиктов.

Он считает, что впереди будут длительные споры Баку и Еревана по делимитации – «длинная, тупая, тяжёлая работа».

