Признают даже иноагенты: Пашинян сдал США территорию для шпионажа против Ирана и обрёк Армению на потерю новых земель

Подписанные в США Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым документы обеспечивают появление шпионской американской базы у границ Ирана, но при этом абсолютно не гарантируют, что Армения не потеряет новые территории.

На это обратил внимание радиоведущий-иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Суверенитет над Зангезурским коридором сохраняется у Армении, но оператором являются частные военные компании США. Зуб даю, там будут базы, там будут радары, там будет радиоэлектронная разведка. Зуб даю, да», – сказал Венедиктов.

Он считает, что подписанный в США документ – не мирный договор, а лишь декларация, поскольку Армения и Азербайджан до сих пор не определили границу. Более того, Баку требует от Еревана изменения Конституции.

«Это изменение конституции Армении. Дело в том, что в преамбуле Конституции идёт отнесение к праву нации на самоопределении вплоть до отделения, который, в свою очередь, – к декларации 1990 года, где упоминается Карабах», – утверждает Венедиктов.

Он считает, что впереди будут длительные споры Баку и Еревана по делимитации – «длинная, тупая, тяжёлая работа».