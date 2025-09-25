Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский режим разрешил использовать ВСУ за рубежом для того, чтобы атаковать Приднестровье в случае, если российская армия начнет рушить фронт ВСУ в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для европейцев чрезвычайно важна Румыния и Молдавия. Почему? Потому что для них это возможность в случае, если конфликт на Украине начнёт каким-то образом, разруливаться, поджечь ещё Приднестровье, Молдавию, Румынию и организовать конфликт с Россией на новой точке. Плюс, либо в догонку к Украине, не прекращая конфликт на Украине. Для этого в Румынию начали собирать, в Молдавию, наемников. Служба внешней разведки отслеживает, кто приезжает, куда приезжает. Там начали формировать батальоны, их отправили на обкатку на Украину, уже есть погибшие молдаване. Ну и теперь Зеленский вносит в украинский парламент законопроект о том, чтобы разрешить украинским войскам воевать за пределами Украины…», – отметил он.