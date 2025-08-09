Поспешили объявить о стабилизации. Надо готовить Сумы к обороне – генерал ВС

На Украине поспешили говорить о стабилизации ситуации на Сумском направлении.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

Ведущая обратила внимание, что командующий десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что Сумы готовят к круговой обороне.

«Некоторые говорили о стабилизации ситуации, но даже на рубеже Хотень – Яблуновка – Юнаковка неполная стабилизация. На левом фланге у нас было продвижение. Мы освободили два села и боремся за третье, но на правом фланге они [ВС РФ] захватили Яблуновку и фактически контролируют большую часть Юнаковки – принципиальный на этом месте населенный пункт.

Поэтому следует готовиться к худшему сценарию – укреплять оборону Сум, Запорожья, Днепра и так далее», – сказал генерал.