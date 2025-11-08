Польский сейм дал отмашку на пропаганду бандеровщины

Игорь Шкапа.  
08.11.2025 13:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 586
 
Дзен, Нацизм, Политика, Украина


Сейм Польши отклонил президентский проект изменений в закон о помощи гражданам Украины, предусматривающий ее ограничение и наказание за пропаганду бандеровской идеологии.

Об этом сообщает «Польское радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейм Польши отклонил президентский проект изменений в закон о помощи гражданам Украины, предусматривающий ее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ранее президент Кароль Навроцкий ветировал принятый парламентом закон о помощи  и внес другой, в котором предусматривается более жесткий контроль за получением выплат иностранцами.

«Президент также предложил нормы, которых не было в правительственном законе. Первое из них касалось изменений в Уголовный кодекс и предусматривало повышение наказания за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы, а также увеличение границ наказания за организацию незаконного пересечения границы — от 2 до 12 лет лишения свободы.

Еще одним изменением, предложенным президентом и отсутствующим в правительственном законе, было введение уголовного наказания за пропаганду так называемого «бандеризма» и деятельности ОУН-УПА — на тех же основаниях, что и за пропаганду нацизма, коммунизма или фашизма», – говорится в публикации.

За такого рода пропаганду Навроцкий предложил наказывать лишением свободы до трех лет.

За отклонение законопроекта в сейме проголосовали 244 депутата, 198 были против, трое воздержались.

Здесь стоит обратить внимание, что большинство в сейме, сформировавшее правительственную коалицию, придерживается глобалистского курса и выступает в поддержку киевского режима.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить