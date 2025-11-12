Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Варшава хотела бы улучшить отношения с Украиной, но не моет игнорировать общественные настроения внутри Польши.

Об этом в интервью телеканалу wPolsce24 заявил президент Польши Кароль Навроцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я пытаюсь улучшить наши отношения с Украиной. Мы по-прежнему готовы помочь, но не можем быть заложниками каких-либо отношений с какой-либо страной мира», — сказал Навроцкий.

В интервью был затронут вопрос ужесточения требований к получению украинцами в Польше социальной помощи. Польский президент тут же заявил, что считает Россию виновной в «нападении на Украину», но сразу добавил изрядную ложку дегтя:

«Мы не можем относиться к интересам Польши как к чему-то, что должно гарантировать реализацию всех украинских требований, одновременно закрываясь от голосов, исходящих от польского общественного мнения».

Отметим, что с украинским диктатором Владимиром Зеленским избранный еще летом президентом Навроцкий до сих пор так и не встретился. По его словам, такая встреча состоится «рано или поздно».

Он добавил, что если Зеленский приедет в Варшаву , то появится возможность обсудить такие важные для поляков темы, как процесс эксгумации на Волыни.