Польша потребовала от украинцев быть полезными и безмолвными
Внесенный президентом Польши Каролем Навроцким в сейм законопроект об изменениях в закон о гражданстве больно ударит по осевшим в этой стране украинцам.
Об этом с тревогой пишет киевский портал «Европейская правда», являющегося дочерним проектом антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда».
Так, Навроцкий предлагает увеличить с 3 до 10 лет срок проживания в Польше, необходимый для подачи на гражданство.
«Конечно, напрямую об украинцах в президентском законопроекте речь не идет. Но, если инициатива вступит в силу, последствия в первую очередь ощутят не колумбийцы, преимущественно работающие в Польше от 2-3 лет на визах, не индусы или пакистанцы, которые часто не могут подойти к процедуре из-за нехватки языкового сертификата, а именно украинцы, знающие язык, работающие и хотевшие бы считать Польшу своим домом», – говорится в статье.
Прогнозируется, что в случае принятия закона украинцев в Польше «и дальше будет ожидать статус, не предусматривающий политической защиты своих прав».
«Учитывая события вокруг украинских мигрантов в Польше – изменение закона в духе «беженцы должны не требовать поддержки, а приносить пользу экономике», экспресс-депортации украинских граждан за административное правонарушение во время концерта Макса Коржа, безразличие даже либеральных политиков к росту ксенофобии, – запрос польской власти очевиден: украинцы должны работать, платить налоги и пенсионные взносы, пенсионные взносы, держаться за работу (потому что без нее потеряют семейные выплаты), и не дай бог, не безобразничать.
А еще – молчать о своих ожиданиях и стандартах соблюдения прав. То есть – быть полезными и безмолвными. Доброжелатели в Польше и Украине быстро найдут, что сказать: если все так плохо, возвращайтесь в Украину. Однако в случае людей, часто живущих в Польше уже 10 и более лет, это не так просто. Начиная от поиска нового жилья и работы, заканчивая переездом детей, часто не знающих другой страны, чем Польша», – негодует «ЕП».
В материале приводится мнение бежавшей из Крыма в Варшаву заукраинки, которая удручена новостью.
«Нет, это не очередная плохая новость. По моим ощущениям, это новость, которая выбивает почву из-под ног тем, у которых и так ее не было. Чувства, когда пускаешь корни и их насильно вырывают», – жалуется она.
