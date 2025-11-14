Покровск пал, – австрийский Генштаб
Ситуация вокруг Покровска совсем не такая, как рисует пропаганда Киеве – город уже по факту потерян для Украины, и сейчас речь идет о том, чтобы попытаться вывести остатки ВСУшников.
Об этом в эфире ZDFheute Nachrichten заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы видим, что на прошлой неделе, в принципе, город пал. Вы можете себе представить город, разделенный посередине железнодорожной линией. Южная часть почти полностью находится в руках России, северная часть находится в руках России.
Есть часть северо-восточной окраины, где несколько панельных домов, которые все еще удерживаются Украиной. И Украина также пытается вытеснить русских с помощью беспилотников.
Я бы не стал сейчас рассматривать сам город как нечто принципиально центральное, но ситуация такова, что к востоку от города образовался большой котел. И здесь сейчас речь идет о том, что Украина пытается вывести своих солдат из этого котла, чтобы предотвратить его закрытие, а Россия к северу от Покровска пытается закрыть котел соответствующими войсками», – обрисовал ситуацию Райснер.