Ситуация вокруг Покровска совсем не такая, как рисует пропаганда Киеве – город уже по факту потерян для Украины, и сейчас речь идет о том, чтобы попытаться вывести остатки ВСУшников.

Об этом в эфире ZDFheute Nachrichten заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

