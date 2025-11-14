Покровск пал, – австрийский Генштаб

Анатолий Лапин.  
14.11.2025 13:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1114
 
Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Ситуация вокруг Покровска совсем не такая, как рисует пропаганда Киеве – город уже по факту потерян для Украины, и сейчас речь идет о том, чтобы попытаться вывести остатки ВСУшников.

Об этом в эфире ZDFheute Nachrichten заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что на прошлой неделе, в принципе, город пал. Вы можете себе представить город, разделенный посередине железнодорожной линией. Южная часть почти полностью находится в руках России, северная часть находится в руках России.

Есть часть северо-восточной окраины, где несколько панельных домов, которые все еще удерживаются Украиной. И Украина также пытается вытеснить русских с помощью беспилотников.

Я бы не стал сейчас рассматривать сам город как нечто принципиально центральное, но ситуация такова, что к востоку от города образовался большой котел. И здесь сейчас речь идет о том, что Украина пытается вывести своих солдат из этого котла, чтобы предотвратить его закрытие, а Россия к северу от Покровска пытается закрыть котел соответствующими войсками», – обрисовал ситуацию Райснер.

