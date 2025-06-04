Французские истребители «нарисовали» бандеровский тризуб в небе рядом с Крымом, прикрывшись гражданскими самолётами

Михаил Рябов.  
04.06.2025 22:37
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Россия, Скандал, Украина, Франция


Французские пилоты на истребителях Mirage 2000 осуществили полет над Черным морем в непосредственной близости от Крыма, проложив маршрут таким образом, чтобы на сервисе Flight Radar он повторял украинский герб – «тризуб».

«Его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру… Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной», – сообщает пресс-служба украинских Военно-воздушных сил.

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На опубликованных украинской стороной картинках видно, что «боевые петухи Макрона» находились над нейтральными водами и, фактически, прикрывались гражданскими бортами, чьи маршруты проходят рядом.

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