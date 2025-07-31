По Киеву летят «реактивные» дроны! – укро-BBC бьёт тревогу

Вадим Москаленко.  
31.07.2025 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время последних воздушных атак на Киев Россия начала использовать новый тип ударных беспилотников – реактивные «Герани», которые на Украине называют на иранский лад «шахедами».

Об этом сообщает BBC-Украина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время последних воздушных атак на Киев Россия начала использовать новый тип ударных беспилотников...

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«Новый звук ночных атак заметили и сами киевляне. Видео с резким жужжанием распространяли в соцсетях во время последнего массированного налета беспилотников», – пишет издание.

Источник отмечает, что «применение нового оружия» подтвердили воздушные силы Украины и глава МВД Игорь Клименко.

Клименко, комментируя атаку в ночь на 31 июля, утверждает, что среди средств нападения были именно «реактивные шахеды». При этом, по словам министра, такие дроны применяются по Киеву не впервые.

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