Прокуратура Финляндии намерена привлечь капитана и экипаж судна Eagle S к ответственности «за повреждение подводных кабелей в Балтийском море». Кроме того, экипажу предъявлены обвинения «в вандализме при отягчающих обстоятельствах». Морякам грозит до 13 лет лишения свободы. Это первый такой случай в странах НАТО.

Об этом сегодня пишет The Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Eagle S был задержан в декабре 2024 года, когда судно вышло из Усть-Луги в Египет под флагом островов Кука с грузом бензила. Изначально доказать причастность танкера к инциденту финским властям не удалось, поэтому они предъявили обвинения в перевозке подсанкционных грузов в территориальных водах Финляндии, хотя туда их силой загнали финские пограничники, сбив с курса. Финская таможенная служба своровала весь российский бензил с Eagle S, а экипажу запретила покидать страну.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил тогда, что «финская схема» задержания должна стать автоматическим правилом поведения НАТО. А замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил провозгласил, что «Финляндия одна из немногих стран, которая полностью готова к войне с Россией».

Поводами для очередных задержаний российских судов могут стать инсценировки экологической катастрофы в международных водах, которые готовят спецслужбы Британии. Об этом заявила на днях Служба внешней разведки России. По информации СВР, исполнителями должны стать граждане Украины.

«Британия давно пытается бороться с российскими поставками нефти. И они придумали довольно неплохую идею, потому что именно через Балтику проходит две третьих трафика российского нефтяного экспорта, и ударить по «теневому флоту», который в основном там и ходит, – это идея достаточно свежая. Тем более, что усилиями европейских санкций «теневой флот» уже сократился судов на 400», – заявил эксперт по энергетике Владимир Бобылев в интервью «Геоэнергетике.Инфо».

Он полагает, что один подобного рода инцидент даст Западу основания для внесения изменений в мировое морское право. А это приведет к тому, что война России с НАТО станет реальной.

«Вопрос в том, удастся ли вовремя остановиться, потому что прямые угрозы и физическое воздействие тянут уже на объявление войны, и Балтика опять заполыхает, как это было и в Первую, и во Вторую мировую, когда все проливы были завалены минами, а торговые суда ходили в сопровождении эскорта. Авиация бомбила все, что плавало. Это был, конечно, ужас», – сказал Бобылев.

Эксперт считает, что в перспективу войны Европа до конца не верит, потому что до сих пор Россия слишком слабо реагировала на ее провокации. Он напомнил как в мае атака ВМС Эстонии на танкер JAGUAR под флагом Габона в международных водах Финского залива была остановлена тем, что в небо был поднят российский истребитель Су-35. Бобылев надеется, что Россия, не доводя до ударов, сможет продемонстрировать европейцам свою силу.

В июле посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки «пиратства» западных стран в отношении танкеров с российской нефтью.

После этого эксперт Института политики безопасности в Киле Йоханнес Петерс рассказал СМИ-иноагенту «Дойче велли», что власти ФРГ проверяют суда «теневого флота» по радио. Они связываются с капитанами и задают им вопросы, но арестовывать танкера остерегаются.