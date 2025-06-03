Передача тысяч мёртвых ВСУшников – экономический удар по Украине

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Озвученное в Стамбуле решение России передать Киеву тела 6000 мертвых ВСУшников наносит как идеологический, так и экономический удар по Украине, пишет военкор Александр Коц.

По его мнению, такое число погибших – «ошеломительная цифра, вдребезги разбивающая представления украинского обывателя о потерях, основанные на вранье Зеленского».

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