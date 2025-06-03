Передача тысяч мёртвых ВСУшников – экономический удар по Украине

Михаил Рябов.  
03.06.2025 12:51
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Озвученное в Стамбуле решение России передать Киеву тела 6000 мертвых ВСУшников наносит как идеологический, так и экономический удар по Украине, пишет военкор Александр Коц.

По его мнению, такое число погибших – «ошеломительная цифра, вдребезги разбивающая представления украинского обывателя о потерях, основанные на вранье Зеленского».

Озвученное в Стамбуле решение России передать Киеву тела 6000 мертвых ВСУшников наносит как идеологический,...

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«Мы одномоментно вешаем на Киев серьезное финансовое обязательство. Ведь за каждого погибшего там семьям обещают по 15 миллионов гривен. В общей сложности в перерасчете на рубли придется раскошелиться где-то на 200 миллиардов. И не отвертишься — Мединский уже заявил, что провели и опознание, и анализы ДНК. Несколько железнодорожных составов с трупами в ответ на взорванный пассажирский поезд», – поясняет Коц.

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