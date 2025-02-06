Пашинян радуется «зависимости от многих» и хочет дружить с Турцией

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Армения перешла от формулы существования, когда она «зависела от немногих» к формуле, когда она «зависит от многих».

Об этом в ходе выступления на сессии признанного нежелательным в России американского аналитического центра Atlantic Council заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».