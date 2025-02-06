Пашинян радуется «зависимости от многих» и хочет дружить с Турцией

Анатолий Лапин.  
06.02.2025 10:22
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Дзен, Политика, Россия, Турция


Армения перешла от формулы существования, когда она «зависела от немногих» к формуле, когда она «зависит от многих».

Об этом в ходе выступления на сессии признанного нежелательным в России американского аналитического центра Atlantic Council заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армения перешла от формулы существования, когда она «зависела от немногих» к формуле, когда она...

«Главная цель этой политики — повысить уровень независимости и суверенитета Республики Армения. Мы пришли к выводу, что это означает переход от зависимости от немногих, к зависимости от многих

И мы сотрудничаем. У нас тесные отношения с нашими соседями, Грузией и Ираном. Но мы хотим открыть новую эру в наших отношениях с Турцией и Азербайджаном. Сейчас и в последние годы мы добились огромного прогресса в мирном процессе с Азербайджаном, чтобы этот прогресс стал ощутимым. Вы знаете, что мы обсуждаем проект мирного соглашения с Азербайджаном. И сейчас 15 из 17 статей этого проекта полностью согласованы».

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