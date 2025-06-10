Ответ готовится тщательно: Россия уничтожит Зеленского, Буданова и Сырского – бывший ЦРУшник
После атаки СБУ на российскую стратегическую авиацию в военно-дипломатической стратегии России на СВО произошел сдвиг в сторону проведения контртеррористической операции против высокопоставленных чиновников украинского правительства.
Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это означает ликвидацию Зеленского, Буданова, главы военной разведки, и Сырского, главы вооруженных сил. Они уже на линии прицеливания», – подчеркнул Джонсон.
Он считает, что после ликвидации утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского «война не обязательно закончится, но она будет близка к завершению».
«Не стоит путать задержку России с ответом – с отсутствием желания или воли. На самом деле Россия очень осторожно и тщательно планирует, как она точно накажет и причинит боль тем, кто ответственен за эту операцию», – сказал Джонсон.
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