Ответ готовится тщательно: Россия уничтожит Зеленского, Буданова и Сырского – бывший ЦРУшник

Елена Острякова.  
10.06.2025 18:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После атаки СБУ на российскую стратегическую авиацию в военно-дипломатической стратегии России на СВО произошел сдвиг в сторону проведения контртеррористической операции против высокопоставленных чиновников украинского правительства.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После атаки СБУ на российскую стратегическую авиацию в военно-дипломатической стратегии России на СВО произошел...

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«Это означает ликвидацию Зеленского, Буданова, главы военной разведки, и Сырского, главы вооруженных сил. Они уже на линии прицеливания», – подчеркнул Джонсон.

Он считает, что после ликвидации утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского «война не обязательно закончится, но она будет близка к завершению».

«Не стоит путать задержку России с ответом – с отсутствием желания или воли. На самом деле Россия очень осторожно и тщательно планирует, как она точно накажет и причинит боль тем, кто ответственен за эту операцию», – сказал Джонсон.

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