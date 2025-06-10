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После атаки СБУ на российскую стратегическую авиацию в военно-дипломатической стратегии России на СВО произошел сдвиг в сторону проведения контртеррористической операции против высокопоставленных чиновников украинского правительства.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это означает ликвидацию Зеленского, Буданова, главы военной разведки, и Сырского, главы вооруженных сил. Они уже на линии прицеливания», – подчеркнул Джонсон.

Он считает, что после ликвидации утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского «война не обязательно закончится, но она будет близка к завершению».