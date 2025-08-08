Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские политики будут пытаться убедить президента США Дональда Трампа, что встречи один на один с президентом РФ Владимиром Путиным недостаточно для разрешения украинского конфликта, и нужно пригласить на саммит Владимира Зеленского (утратил легитимность еще в прошлом году).

Об этом научный сотрудник по Европе Лиана Фикс заявила на конференции принадлежащей Рокфеллерам организации «Совет по международным делам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть два взгляда на ситуацию со стороны Европы. Одни говорят, что Путин одержал верх, когда предложил встречу с Дональдом Трампом. Это способ отсрочить давление на Россию. Другие считают, что на самом деле Трамп одержал верх. Предложение Владимира Путина о встрече – это своего рода уступка российской стороны, чтобы избежать санкций и давления. В любом случае европейцы вынесли урок из этих встреч. Если они не участвуют в переговорах, то все идет не так, как надо. Поэтому европейцы, которые сначала не хотели участвовать в переговорах, потому что это задевало их гордость, теперь пытаются повлиять на ситуацию», – сказала Фикс.

По ее словам, европейцы будут пытаться повлиять на исход переговоров и добиваться того, чтобы поставки оружия на Украину не прекращались. Германия готова вооружать киевский режим за свой счет.