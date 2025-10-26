Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что внимание администрации Трампа сосредоточено на Западном полушарии, передача полномочий по утверждению ударов по России от Пентагона командующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу – очень добрый знак.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе, «ястреб» и русофоб Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я был рад, что полномочия на выполнение определённых действий, таких как помощь в нанесении ударов Storm Shadow, на днях были делегированы командующему европейским командованием США, который также является верховным главнокомандующим союзными войсками, генералу Гринкевичу, известного под позывным «Гринч». Это вывело Элбриджа Колби [замглавы Пентагона] из игры, который всё это время был против Европы и Украины, считал, что всё внимание должно быть сосредоточено исключительно на Тихоокеанском регионе», – вещал русофоб.