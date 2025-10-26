«Отличные новости! У него рука не дрогнет» – Ходжес счастлив, что полномочия на ракетные удары по РФ передали русофобу Гринкевичу
Несмотря на то, что внимание администрации Трампа сосредоточено на Западном полушарии, передача полномочий по утверждению ударов по России от Пентагона командующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу – очень добрый знак.
Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе, «ястреб» и русофоб Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я был рад, что полномочия на выполнение определённых действий, таких как помощь в нанесении ударов Storm Shadow, на днях были делегированы командующему европейским командованием США, который также является верховным главнокомандующим союзными войсками, генералу Гринкевичу, известного под позывным «Гринч».
Это вывело Элбриджа Колби [замглавы Пентагона] из игры, который всё это время был против Европы и Украины, считал, что всё внимание должно быть сосредоточено исключительно на Тихоокеанском регионе», – вещал русофоб.
«Так что, каким бы ни было стратегическое мышление, хорошая новость в том, что у генерала Гринкевича теперь есть полномочия на выполнение таких действий.
Мне трудно понять, продуманная ли это стратегия, или просто разные политические решения. Конечно, у генерала Гринкевича и его штаба есть план, но администрация и Минобороны, я думаю, полностью сосредоточено на Западном полушарии, венесуэльских наркоторговцах, наращивании боевой мощи у берегов Латинской Америки. Вот, где их настоящий интерес», – радовался Ходжес.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: