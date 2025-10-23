США вновь стали наводить ракеты на российские города

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США приняли решение, которое фактически равносильно разрешению для Украины на удары западными ракетами по России.

Такую информацию публикует американское издание The Wall Street Journal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Незаметное изменение политики позволяет Украине наносить удары по российским объектам западными ракетами, использующими американские данные наведения. Этот шаг последовал за передачей полномочий по утверждению ударов от министра обороны Пита Хегсета командующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу, который также является верховным главнокомандующим НАТО. Теперь американские чиновники ожидают, что Украина проведет больше трансграничных операций с использованием Storm Shadows, которые могут поражать цели на расстоянии более 180 миль», – говорится в статье.

Примечательно, что генштаб ВСУ на днях объявил, что ударил ракетой Storm Shadow по военному заводу в Брянске.

«Хотя этот шаг не кардинально меняет ситуацию на поле боя, он восстанавливает гибкость, утраченную Киевом после того, как в прошлом году Пентагон ввёл систему проверки ударов по территории России. Это ограничение фактически остановило атаки с использованием любых ракет западного производства, связанных с американскими системами наведения», – пишет WSJ.

По данным издания, решение снять ограничение было принято перед недавней поездкой Владимира Зеленского в Вашингтон.

На эту новость отреагировал Дональд Трамп.

«История The Wall Street Journal о якобы разрешении США Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов в глубь России – ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ! США не имеют никакого отношения к этим ракетам – откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала», – написал американский президент в соцсети.

Но дело все в том, что из публикации издания, которое Трамп обвинил в тиражировании фейков, следует, что США дали добро на использование американских данных наведения, а не ракет французско-британского производства. А США лишь на короткое время после демарша Зеленского в Овальном кабинете прекратили передавать Украине такого рода данные, передача которых достаточно быстро возобновилась.