От границ 91-го до Львова с Тернополем, – Латынина высмеяла украинские аппетиты

Лозунги Зеленского постепенно изменяются с «границ 1991-го» и «развала России» до «победили», потому что не сдали Киев». При такой тенденции победой можно будет назвать удержание Львова и Тернополя.

Об этом заявила иноагент, либеральная журналистка Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сначала нам рассказывали, что Украина скоро вернется к границе 91 года, а дальше и Татарстан «свободный», ядерное разоружение России, репарации и всякое такое прочее.

А потом нам стали рассказывать, что на фронте, как в Первую мировую войну, будет патовая ситуация, что русские войска не смогут наступать. Как мы видим, русские войска наступают. Теперь нам говорят, что они наступают недостаточно быстро. Мне ужасно нравится эта формулировка, потому что, оказывается, что в современном мире вообще всё, что угодно, можно описать этой замечательной фразой, – что бы ты ни сделал, чего-то ты не добился.

Недавно же президент Зеленский уже сказал, что Украина победила уже тем, что она сохранила независимость. Это же совершенно потрясающая формулировка, потому что раньше нам говорили, что Украина победит, когда вернется к границе 91-го года, «Рашка встанет на колени, выплатит репарации» и так далее.

Теперь же, оказывается, совершенно по-другому переформулирован дискурс. Украина победила, пока она существует. То есть, вот, допустим, если Путин займёт весь Донбасс, Украина победила. Если Путин займёт ещё, скажем, Днепропетровскую и Сумскую область, Украина победила.

Получается, что в тот момент, когда сохранится, если сохранится только Западная Украина, то Зеленский с торжеством может сказать: «Вот же, Украина победила, у нас есть Львов, вот же у нас есть Ивано-Франковск и Тернополь. Украина победила.

Мне кажется, это не совсем та победа, на которую рассчитывал Зеленский, когда в апреле 22-го года разрывал переговоры в Стамбуле», – заявила Латынина.