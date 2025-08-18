Новая «украинская» ракета – принуждение России пойти на условия Запада

Анатолий Лапин.  
18.08.2025 13:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 657
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украина якобы разработала, испытала и уже запустила в серию новую дальнобойную ракету «Фламинго», дальностью действия до трех тысяч километров. Кадры с изделием опубликовало Associated Press.

Канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука поясняет: речь идет не об украинской разработке, а о представленной на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале британо-эмиратской ракете FP-5. Украина уже не раз обкатывала новые западные вооружения на своей территории – это касается и безэкипажных катеров, и беспилотников типа «Лють». FP-5 – это более дешевые варианты тех же крылатых ракет Storm Shadow и Taurus, поэтому их можно производить более массово:

Украина якобы разработала, испытала и уже запустила в серию новую дальнобойную ракету «Фламинго», дальностью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Появление таких ракет на Украине, по мнению вице-президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова – это попытка продавить Россию на принятие западного плана урегулирования конфликта на Украине.

«Эти ракеты представляют очень серьезную опасность для нашей страны, потому что массированные залпы означают, что они могут наносить удары не только по Москве, но и до Урала. Хотя, конечно, эффективная дальность стрельбы будет не 3 тысячи, а на 500-600 км меньше, – потому что ракета должна будет идти с огибанием рельефа местности, в обход зон противовоздушной обороны, маневрировать.

Конечно это будет оружие, нацеленное для ударов по нашим предприятиям. Большая опасность, но это, по моему твердому убеждению, является одним из тех факторов, который направлен на то, чтобы принудить нашу страну согласиться на завершение военного конфликта на условиях Запада», – заявил Сивков в эфире радио «КП».

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить