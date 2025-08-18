Украина якобы разработала, испытала и уже запустила в серию новую дальнобойную ракету «Фламинго», дальностью действия до трех тысяч километров. Кадры с изделием опубликовало Associated Press.

Канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука поясняет: речь идет не об украинской разработке, а о представленной на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале британо-эмиратской ракете FP-5. Украина уже не раз обкатывала новые западные вооружения на своей территории – это касается и безэкипажных катеров, и беспилотников типа «Лють». FP-5 – это более дешевые варианты тех же крылатых ракет Storm Shadow и Taurus, поэтому их можно производить более массово:

Появление таких ракет на Украине, по мнению вице-президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова – это попытка продавить Россию на принятие западного плана урегулирования конфликта на Украине.