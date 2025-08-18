Новая «украинская» ракета – принуждение России пойти на условия Запада
Украина якобы разработала, испытала и уже запустила в серию новую дальнобойную ракету «Фламинго», дальностью действия до трех тысяч километров. Кадры с изделием опубликовало Associated Press.
Канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука поясняет: речь идет не об украинской разработке, а о представленной на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале британо-эмиратской ракете FP-5. Украина уже не раз обкатывала новые западные вооружения на своей территории – это касается и безэкипажных катеров, и беспилотников типа «Лють». FP-5 – это более дешевые варианты тех же крылатых ракет Storm Shadow и Taurus, поэтому их можно производить более массово:
Появление таких ракет на Украине, по мнению вице-президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова – это попытка продавить Россию на принятие западного плана урегулирования конфликта на Украине.
«Эти ракеты представляют очень серьезную опасность для нашей страны, потому что массированные залпы означают, что они могут наносить удары не только по Москве, но и до Урала. Хотя, конечно, эффективная дальность стрельбы будет не 3 тысячи, а на 500-600 км меньше, – потому что ракета должна будет идти с огибанием рельефа местности, в обход зон противовоздушной обороны, маневрировать.
Конечно это будет оружие, нацеленное для ударов по нашим предприятиям. Большая опасность, но это, по моему твердому убеждению, является одним из тех факторов, который направлен на то, чтобы принудить нашу страну согласиться на завершение военного конфликта на условиях Запада», – заявил Сивков в эфире радио «КП».
