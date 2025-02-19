«Никто не хочет уступать русским!» – Зеленский заманивает Келлога под дрон
Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог должен самолично приехать на Украину и посетить передовую, чтобы там его могли убедить в сильных антироссийских настроениях среди народа и военных.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прежде всего, нужно смотреть на то, что об этом думает народ, который воюет с этим врагом. Идти на все уступки России – это поддерживает 1% населения. Это и есть ответ на всё.
Так нельзя, они виновны. Нельзя, как отмывают грязные деньги, отмывать и грязных людей. Это невозможно тебе никто не поверит. Это так кажется, что можно решить какими-то соглашениями документами, договорённостями, но это невозможно. На Украине никто не верит Путину», – вещал будущий висельник.
«Для меня очень важно, чтобы Келлог сам походил по Киеву и другим городам. 20-30% столицы нет, всё разрушено, я хочу, чтобы он посмотрел на это. И чтобы он пообщался с людьми – доверяют ли они своему президенту, или Путину. Это важно – просто пойти, поговорить с людьми.
А дальше, я готов поехать с ним на фронт, чтобы он поговорил с военными. Готовы ли военные срочно голосовать, чтобы потом пойти домой – и всё отдать русским. Пускай спросит людей, которые тут живут и воюют!
Для меня это задание – чтобы Келлог получил информацию сам, и понял, что тут происходит», – добавил нехороший криворожец.
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