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Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог должен самолично приехать на Украину и посетить передовую, чтобы там его могли убедить в сильных антироссийских настроениях среди народа и военных.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, нужно смотреть на то, что об этом думает народ, который воюет с этим врагом. Идти на все уступки России – это поддерживает 1% населения. Это и есть ответ на всё. Так нельзя, они виновны. Нельзя, как отмывают грязные деньги, отмывать и грязных людей. Это невозможно тебе никто не поверит. Это так кажется, что можно решить какими-то соглашениями документами, договорённостями, но это невозможно. На Украине никто не верит Путину», – вещал будущий висельник.