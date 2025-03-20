Никто на Украине и Западе не собирается выполнять условия прекращения огня – Сапоньков
Украина пропустила мимо ушей требование России прекратить мобилизацию, а Запад – приостановить поставки оружия Киеву на 30-дневный срок перемирия.
На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наш президент обозначил вполне адекватные требования нашей страны – это остановка мобилизации на Украине, этой «бусификации», – и прекращение хотя бы официальных поставок, хотя бы со стороны Запада. Потому что через западную границу идут эшелоны на Жешув и прочие пункты перевалки. Все это разгружается и сплошным потоком идёт на фронт.
Хотя бы эти два пункта – и можно будет дальше о чём-то разговаривать. Но Украина отвергла сразу же приостановку мобилизации, пропустила мимо ушей. Коллективный Запад тоже сразу вывел за скобки разговоры о поставках и попытался сместить фокус на что-либо другое. И получается, что без этих двух требований прекращение огня просто бесполезно», – подчеркнул он.
Но даже если получится подойти к заморозке конфликта, чего добивается США, возникнет много вопросов. Во-первых, в зоне СВО занято около 700 тысяч контрактников, и просто распустить их по домам не получится. Тогда чем военнослужащие будут заниматься, и кто будет выплачивать им жалование?
«И второе – это ротация и вывод на ротацию. Демобилизацией это не назовёшь, но этих людей надо поменять. Без этого армия, которая останется там же в окопах, просто войдёт в небоеспособное состояние. С украинской стороны будут те же самые процессы идти. Без этих трех условий о каком-либо перемирии, прекращении боевых действий говорить смысла нет», – заключил Сапоньков.
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