Украина пропустила мимо ушей требование России прекратить мобилизацию, а Запад – приостановить поставки оружия Киеву на 30-дневный срок перемирия.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наш президент обозначил вполне адекватные требования нашей страны – это остановка мобилизации на Украине, этой «бусификации», – и прекращение хотя бы официальных поставок, хотя бы со стороны Запада. Потому что через западную границу идут эшелоны на Жешув и прочие пункты перевалки. Все это разгружается и сплошным потоком идёт на фронт.

Хотя бы эти два пункта – и можно будет дальше о чём-то разговаривать. Но Украина отвергла сразу же приостановку мобилизации, пропустила мимо ушей. Коллективный Запад тоже сразу вывел за скобки разговоры о поставках и попытался сместить фокус на что-либо другое. И получается, что без этих двух требований прекращение огня просто бесполезно», – подчеркнул он.